Blaulicht : Unfall in Mertesdorf: Navi gefolgt, Treppe hinuntergerollt

Unfall in Mertesdorf: Navi gefolgt, Treppe hinuntergerollt

Ein Autofahrer ist im Ruwertal den Anweisungen seines Navigationsgerätes gefolgt - dann ging es abwärts.

Ein Autofahrer hat am Freitagabend in Mertesdorf (Kreis Trier-Saarburg) eine nicht wirklich passende Route mit seinem Auto ausgewählt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 25-jährige Mann den Anweisungen seines Navigationsgeräts gefolgt. Er fuhr von der Ringstraße in den Maximinerweg ein, der in diesem Bereich als Fußgängerweg ausgelegt ist. Am Ende dieses Weges befindet sich ein Treppenabgang.