Unfall : Zusammenprall in Morbach: 18-jährige Fahrerin kracht in Pritschen-LKW – beim Abbiegen übersehen

Zusammenprall in Morbach: 18-jährige Fahrerin kracht in Pritschen-LKW – beim Abbiegen übersehen

Eine junge Fahrerin übersah beim Abbiegen einen entgegenkommenden Pritschen-LKW auf der B327 bei Morbach. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem hohen Sachschaden. Was bisher bekannt ist.

Auf der B 327 in Höhe der Esso-Tankstelle Morbach krachte es am Mittwochabend, 26. Januar, gegen 23.50 Uhr. Bei dem Unfall wurde eine Frau verletzt. Das meldet die Polizeidirektion Trier.

Demnach befuhr die 18-jährige Fahrerin die B 327 von Thalfang kommend in Fahrtrichtung Morbach. In Höhe der Esso-Tankstelle wollte sie nach links auf die K 80 in Fahrtrichtung Rapperath abbiegen, daher ordnete sie sich ordnungsgemäß auf der dortigen Abbiegespur ein. Dann das Unglück: Während des Abbiegens übersah sie den entgegenkommenden Fahrer eines Pritschen-LKW, der die B327 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide wurden erheblich beschädigt.