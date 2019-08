Unfall : Motorrad gegen PKW: Biker wird in Naurath schwer verletzt

Naurath/Eifel Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch in der Föhrener Straße in Naurath/Eifel (Kreis Trier-Saarburg) ereignet.

(siko) Ein PKW-Fahrer war kurz nach 20 Uhr auf der K 37 von Dierscheid in Richtung Naurath unterwegs. An der Einmündung zur K 36 bog er nach Mitteilung der Polizei in Richtung Hetzerath ab. Dabei übersah er einen von links kommenden Motorradfahrer. Der bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und stürzte.

Die First Responder aus Föhren versorgten sofort den schwer verletzten Motorradfahrer, bis der Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 10 übernahm. Der Motorradfahrer wurde vom DRK Schweich in ein Trierer Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.