Blaulicht : Polizei Prüm sucht Unfallzeugen

Prüm Nach einem Unfall in der Prümer Innenstadt ist der Hergang unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhilfe.

Nach Angaben der Inspektion Prüm bog am Dienstag, 15. Dezember, eine PKW-Fahrerin gegen 14.10 Uhr vom Altenmarkt nach links in die Tiergartenstraße Richtung Hahnplatz ein. Dabei kollidierte sie mit einem Verkehrszeichen, das in der Straßenmitte auf einer Insel montiert war.