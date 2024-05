Unfall in Schweich Crash am Kreisverkehr: Motorradfahrerin prallt gegen Baum

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall in Schweich verletzt worden. Am Mittwoch, den 1. April , war sie gegen 19 Uhr am Kreisverkehr an der B53/Brückenstraße in Schweich unterwegs. Die 55-jährige Motorradfahrerin befuhr mit ihrem Motorrad den Kreisverkehr aus Richtung Longuich. Kurz vor der Ausfahrt zur Brückenstraße kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum nahe des dortigen Parkplatzes.