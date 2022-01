Unfall : Spangdahlem: Betrunkener prallt mit Auto in Natursteinmauer und Laternenmast

Mauer, Laterne und Verkehrsschild: Eine Betrunkener hat in Spangahlem bei einem Unfall einiges in Mitleidenschaft gezogen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Spangdahlem Ein betrunkener Auto-Fahrer verlor in der Hauptstraße in Spangdahlem die Kontrolle über sein Auto. Er fuhr nicht nur in eine Mauer. Auch ein Verkehrsschild und eine Laterne wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Ein 25-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Speicher war am Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Spangdahlem unterwegs. Er kam von der Hillstraße. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und prallte in eine Natursteinmauer auf der linken Seite. Durch die umherfliegenden Mauerbruchstücke wurde ein Auto massiv beschädigt, das unterhalb der Mauer parkte. Durch den Unfall wurden auch ein Verkehrszeichen und ein Laternenmast in Mitleidenschaft gezogen.