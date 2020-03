Polizei : Unfall in Traben-Trarbach – Fahrer lässt Beifahrer schwerverletzt zurück

Unfall in Traben-Trarbach – Fahrer lässt Beifahrer schwerverletzt zurück

Traben-Trarbach Zu einem schweren Unfall ist es in der Nacht zum Freitag kurz nach Mitternacht in Traben-Trarbach gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Der Fahrer flüchtete zunächst von der Unfallstelle.

Nach Angaben der Polizei war der Fahrer des Wagens beim Erblicken eines Streifenwagens am Busbahnhof geflüchtet und nach etwa 400 Metern an der Einmündung Laugasse mit der Betonmauer eines Anwesens kollidiert. Der Fahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei, sei nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Den Beifahrer habe er schwerverletzt zurückgelassen.

Am Unfallfahrzeug entstand laut Polizei Totalschaden. Außerdem wurden ein Vorgarten und ein geparktes Auto beschädigt. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Polizei und Feuerwehr leiteten umfangreiche Suchmaßnahmen ein, da die Wahrscheinlichkeit bestanden habe, dass sich der Fahrer ebenfalls erheblich verletzt haben könnte und ärztliche Hilfe benötigte. Um kurz nach 2 Uhr in der Nacht kann die Polizei den Fahrer nach Zeugenhinweisen schließlich festnehmen. Er sei wegen seines Gesundheitszustandes ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden.