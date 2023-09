Unfall an der Konrad-Adenauer-Brücke Eine Leichtverletzte bei Kollision in Trier

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Fahrtrichtung Im Speyer. Nach Informationen der Polizei befuhr eine junge Frau mit ihrem Auto die Konrad Adenauerbrücke in Richtung Westen. Eine Autofahrerin, die mit ihrem Wagen, die aus Richtung Luxemburger Straße kam, wollte nach links in den Speyer abbiegen und übersah dabei den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Wagen der jungen Frau. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Dabei erlitt die junge Frau einen Schock. Sie wurde vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Richtung Westen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Trier, die Berufsfeuerwehr Wache zwei, zwei Rettungswagen sowie der Notarzt des DRK Ehrang.