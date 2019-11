Unfall : Radfahrer stürzt, weil Auto ihn bedrängt

Trier-West In der Eurener Straße in Trier-West hat am Montagmorgen ein Auto einen Fahrradfahrer so bedrängt, dass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Eurener Straße in Trier-West hat am Montagmorgen ein Auto einen Fahrradfahrer so bedrängt, dass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfall passierte am Montag gegen 8.45 Uhr in der Eurener Straße zwischen den Einmündungen der Blücherstraße und der Straße Im Speyer. Laut Polizeibericht war der Radfahrer in Fahrtrichtung Im Speyer unterwegs. Ein bisher unbekanntes Auto überholte und behinderte den Radler dabei so sehr, dass dieser fiel. Typ und Farbe des gesuchten Fahrzeugts sind unbekannt.