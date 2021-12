Gefüllt mit Weihnachtsgeschenken : Paketdienst-Laster zerlegt Fahrbahntrennwand und sich selbst bei Autobahnauffahrt in Wittlich

Paketdienst-Laster zerlegt Fahrbahntrennwand und sich selbst bei Autobahnauffahrt in Wittlich

Wittlich Ein Sattelzug ist im Süden von Wittlich an der Autobahnanschlussstelle L 141/A 60 durch die Fahrbahnabtrennung gerast. Was bisher bekannt ist.

Die massive Fahrbahntrennwand aus Metall und Beton lag in Trümmern, der Laster war nicht mehr fahrtüchtig. Er hatte sich auf der Trennwand, die er auf voller Länge in Trümmer gelegt hatte, festgefahren. Wieso es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Obwohl das Thermometer zur Unfallzeit gegen 8:45 Uhr am Dienstagmorgen rund Minus vier Grad Celsius anzeigte, soll die Straße nach Angaben der Feuerwehr nicht glatt, sondern „trocken“ gewesen sein.