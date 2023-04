Kollision in Wittlich 17-Jähriger bei Unfall mit sechs Autos schwer verletzt

Während der Unfallaufnahme versammelten sich einige Schaulustige am Unfallort. Die meisten hatten vorher eine Gaststätte in der Nähe besucht. Einige der Gaffer nutzen dann offenbar die Gelegenheit und entfernten sich fluchtartig, ohne die offenstehenden Rechnungen in der Gaststätte zu begleichen. Diesbezüglich ermittelt die Polizei Wittlich nun wegen Zechbetrugs. Hinweise zu den geflüchteten Zechprellern an die Polizeiinspektion Wittlich, 06571/9260.