VW Golf mit lautem Sportauspuff : Unbekannter fährt Kind in Kröv an und flüchtet

Unbekannter fährt Kind in Kröv an und flüchtet

Prüm Nachdem er ein Kind in Kröv angefahren hat, ist ein Mann am Donnerstag geflüchtet. Sein Fahrzeug fiel unter anderem durch einen lauten Sportauspuff und Sportsitze auf.

Am Donnerstag, 29. April, gegen etwa 15:35 Uhr befuhr ein Kind mit seinem Fahrrad die Robert-Schuman-Straße in Kröv vom Kreisverkehrsplatz kommend in Richtung Ortsmitte. Das teilt die Polizei am Abend mit.