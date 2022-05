Unfall : Im Graben gelandet: Autofahrer kommt von L 147 ab – verletzt! (Fotos)

Grimburg/Gusenburg Ein Fahrer kam mit seinem Kleinwagen auf der L 147 zwischen Grimburg und Gusenburg von der Straße ab. Seine Fahrt endete im Straßengraben.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagnachmittag, 12. Mai, gegen 17.15 Uhr, auf der L 147 zwischen Grimburg und Gusenburg (Landkreis Trier-Saarburg). Nach Informationen der Polizei war ein Fahrer auf der Strecke von Gusenburg kommend in Richtung Grimburg unterwegs.

Fahrer kam ins Krankenhaus

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in unbekannter Höhe. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet.