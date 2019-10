Zwei Menschen wurden beim Zusammenstoß schwer verletzt : Unfall legt Verkehr auf der B 51 lahm

Reuth/Neuendorf Bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 51 sind am Donnerstagmorgen zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Die Straße zwischen Reuth und Neuendorf (Verbandsgemeinden Gerolstein und Prüm) blieb ab etwa 8 Uhr bis kurz nach 11 Uhr gesperrt.

Beide Fahrer, ein 71 Jähriger aus dem Raum Aachen und ein 48-Jähriger aus dem Kreis Bergheim, erlitten schwere Verletzungen. In Lebensgefahr schwebt aber keiner der Männer. Einer der beiden musste allerdings von der Feuerwehr aus seinem Wagen herausgeschnitten werden und wurde später von einem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Der andere wurde nach dem Zusammenstoß vom Krankenwagen mitgenommen. An den Autos entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro .