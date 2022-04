Unfall : Unfall: Mann stürzt im Kletterpark Riol ab - Bundeswehr-Hubschrauber im Einsatz (Fotos)

Riol Am Sonntagnachmittag ist ein Mann im Kletterpark Riol abgestürzt. Eine Rettungsaktion von Feuerwehren und Höhenrettung läuft. Nun wurde auch ein Hubschrauber der Bundeswehr zu Hilfe gerufen. Was bisher bekannt ist.

Derzeit sind zahlreiche Feuerwehren aus Schweich, Ruwer und Trier sowie die Höhenrettung dabei, einen Kletterer in Riol zu retten. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann am Sonntagnachmittag im Kletterpark abgestürzt. Über die Schwere seiner Verletzungen ist noch nichts bekannt.

Allerdings stürzte der Mann in unwegbares Gelände ab, was eine Rettung zu Fuß schwierig macht. Daher wurde ein SAR-Hubschrauber (SAR=Search and Rescue) der Bundeswehr aus Koblenz zu Hilfe gerufen. Doch auch der kann den Rettungskräften nicht helfen.