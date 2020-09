Polizei : Unfall mit Bus: Siebenjähriger wird verletzt

Wittlich (red) Zu einem Unfall mit einem verletzten Kind ist es am Mittwoch gegen 7.50 Uhr in der Koblenzer Straße in Wittlich gekommen. Wie die Polizei berichtet, erfasste ein Bus, der die Koblenzer Straße vom Krankenhaus kommend in Richtung Innenstadt befuhr, den siebenjährigen Jungen auf dem Fußgängerüberweg in Höhe der Einmündung zur Marienstraße.

Nach Angaben von unabhängigen Zeugen, die die Koblenzer Straße in Richtung Krankenhaus befuhren, ereignete sich der Unfall wie folgt: Nachdem ein Bus, der die Koblenzer Straße in Richtung Krankenhaus befuhr, den Fußgängerüberweg passiert hatte, „sprintete“ der Junge unvermittelt über den Zebrastreifen, so dass er vom Fahrer des stadteinwärts fahrenden Busses nicht gesehen werden konnte. Als der Busfahrer das Kind erblickte, sei es schon zum Zusammenstoß gekommen.

Das Kind zog sich bei dem Aufprall eine schwere Verletzung am Oberschenkel zu.