Unfall mit einem Hängegleiter bei Taben-Rodt/Hamm

Hamm (red) Zu einem Sportunfall mit einem Gleitschirmflieger im Bereich Schöne Aussicht/Hamm ist es am Freitag, 10. August, gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei und der Aussage eines Unfallzeugen startete der 70-jährige aus dem Rhein-Sieg-Kreis stammende Gleitschirmflieger von der Absprungrampe in Serrig/Schöne Aussicht über das Saartal hinweg um auf der dafür vorgesehenen Landewiese nahe des Ortsteils Taben-Rodt/Hamm zu landen. Bei diesem Landemannöver verfehlte der Flieger den dafür vorgesehenen Bereich und landete in dem davor befindlichen Acker. Aufgrund der unglücklichen Aufprallsituation zog sich der Sportflieger schwerste Kopfverletzungen zu und wurde in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Weitergehende Ermittlungen zur Unfallursache werden vom Kriminaldienst des Polizeipräsidiums Trier übernommen.