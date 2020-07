Verkehr : Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht in Hillesheim

Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht in Hillesheim

Hillesheim Einen Fall von Fahrerflucht meldet die Dauner Polizei.

Eine Autofahrerin hatte am Montag zwischen 11.45 und 12 Uhr ihren einen weißen VW Golf auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Kölner Straße in Hillesheim geparkt. Als sie von ihrem Einkauf zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die rechte Seite ihres PKW massiv beschädigt worden war. Beide Türen und der vordere Kotflügel wurden zerkratzt und eingedellt. Bei dem Verursacherfahrzeug müsste es sich um ein höheres Fahrzeug, eventuell um einen SUV, handeln.