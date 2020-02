Blaulicht : Unfall mit Fahrerflucht auf Parkplatz in Saarburg

Foto: TV/Klaus Kimmling

Saarburg Auf dem DM-Parkplatz in Saarburg in der Leuktalstraße kam es am Mittwoch, 26. Februar, zwischen 18 und 19 Uhr zu einer Beschädigung. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Öffnen einer Fahrzeugtür den neben ihn abgestellten PKW der Marke VW, Model T-Cross.

Die geöffnete Tür stieß hierbei gegen die hintere Tür auf der Fahrerseite des VW und verursachte dort einen Kratzschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.