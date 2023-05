Zwischen Hasborn und Wittlich Unfall auf der A1: Mann wird aus LKW geschleudert

Ein geplatzter Reifen an einem historischen LKW sorgte am Donnerstagmittag für Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 1 zwischen Hasborn und Wittlich. Der LKW-Fahrer war mit seinem Fahrzeug auf dem Gefällestück am Hasborner Berg in Fahrtrichtung Wittlich unterwegs, als in einer Rechtskurve sein linker vorderer Reifen platzte. Der historische LKW schlug in die Mittelleitplanke ein. Nach ersten Angaben wurde der Fahrer aus seinem Führerhaus in die Mittelleitplanke geschleudert, da an derlei historischen Fahrzeugen keine Sicherheitsgurte verbaut sind.