Unfall : Autofahrer verletzt Motorradfahrer auf Gegenfahrbahn

Franzenheim/Pellingen Ein Autofahrer ist bei Pellingen ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort war eine Gruppe Motorradfahrer unterwegs.

Ein Motorradfahrer ist am Samstag gegen 15.30 Uhr bei einem Unfall auf der L 139 zwischen Pellingen und Franzenheim verletzt worden. Laut Polizei ist ein 24-jähriger Mann mit seinem Auto aus Richtung Pellingen kommend in Richtung Franzenheim gefahren. In einer Rechtskurve sei der Fahrer „aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr“ geraten, erklären die Ermittler. Dort sei er mit einem 53-jährigen Motorradfahrer zusammengestoßen. Dieser Mann war in einer größeren Gruppe weiterer Motorradfahrer unterwegs, laut Polizei wurde aber kein weiterer Fahrer in den Unfall verwickelt.