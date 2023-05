Rettungshubschrauber im Einsatz Motorradfahrer aus der gleichen Gruppe stoßen zusammen – zwei Schwerverletzte

Eine fünfköpfige Gruppe von Motorradfahrern war am Freitag, 19. Mai, gegen 13 Uhr auf der L50 aus Klausen kommend in Richtung Piesport unterwegs. Der vorausfahrende Motorradfahrer entschied sich laut Mitteilung der Polizei, die Gruppe in die Panoramastraße (K52) zu führen, und bog entsprechend nach links ab.