Zu einem Unfall mit einer Rollerfahrerin kam es am Dienstag im Bereich B 50/Ortseingang Wengerohr in der Nähe der Bahnunterführung in der Bernkasteler Straße. Nun sucht die Polizei zwei Frauen, die gegen 13.10 Uhr den Unfall beobachtet haben.