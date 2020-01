Blaulicht : Drei Autofahrer bei Unfall in Höhe von Bitburg verletzt

Bitburg Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 51 in Höhe von Bitburg mit vier Fahrzeugen sind am Freitagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polize verlor eine 19-jährige Fahrerin in der Auffahrt von der Neuerburger Straße die Kontrolle über ihren Wagen und geriet auf den Gegenstreifen.