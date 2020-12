Blaulicht : Daun: Jugendlicher verunglückt im Kreisverkehr

Foto: Fritz-Peter Linden

Daun Ein 16-jähriger Zweiradfahrer ist am Mittwoch in Daun im Kreisverkehr an der Bitburger Straße verunglückt.

Wie die Polizeiinspektion Daun mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwoch um 12 Uhr. Der junge Fahrer aus der Verbandsgemeinde Daun war auf seinem Zweirad unterwegs auf der Bundesstraße 257 aus Richtung Bonner Straße. In Höhe der Berliner Straße fuhr er in den Kreisverkehr, verlor auf der regennassen Fahrbahn beim Abzweigen auf die Bitburger Straße die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte.