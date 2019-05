Blaulicht : Unfall: Motorradfahrer schwer verletzt

Klausen Ein Motorradfahrer ist am frühen Dienstagabend auf der L50 zwischen Klausen und Piesport gestürzt.

Nach Informationen der Polizei kam der Biker auf der kurvenreiche Strecke aus noch unbekannter Ursache in einer der Kurven zu Fall. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Nach der Versorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber Christoph 10 wurde der Fahrer in ein Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand nicht unerheblicher Schaden. Während der Unfallaufnahme blieb die L 50 in dem Bereich voll gesperrt. Im Einsatz war die Polizeiinspektion und das DRK aus Wittlich.