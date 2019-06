Kurz vor Bausendorf : Unfall nach Blick aufs Handy

Bausendorf (red) Weil eine Frau während der Autofahrt auf ihr Handy geschaut hat, hat sie, so die Polizei, einen Unfall verursacht. Die Frau sei am Freitag, 14. Juni, gegen 20.20 Uh auf der B 49 zwischen Bausendorf und Kinderbeuern unterwegs gewesen, von Kinderbeuern in Richtung Bausendorf.

Kurz vor Bausendorf habe sie auf ihr Handy geschaut, wodurch sie abgelenkt war und ihr Auto in den Gegenverkehr lenkte. Sie kollidierte, seitlich versetzt, mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Durch den Aufprall wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht