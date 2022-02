Blaulicht : Nach Verkehrsgefährdung beim Überholen kollidiert - Polizei sucht Zeugen

Brühlborn Ein Opel und ein BMW sind am Samstag bei einem Überholmanöver in der Nähe von Brühlborn zusammengestoßen. Vorausgegangen waren offenbar gegenseitige Verkehrsgefährdungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben der Polizei kam es am Samstag gegen 9.55 Uhr auf der Bundesstraße 51 Höhe Brühlborn zu dem Unfall. Der Fahrer eines blauen Opel wollte auf Höhe des Ausfädelungsstreifens zur Bundesstraße 51 in Richtung Köln einen weißen BMW überholen. Dabei kam es zur Kollision, bei der sich der überholende Opel drehte, in den Graben rutschte und dort nicht mehr fahrbereit zum Stillstand kam.