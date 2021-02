Polizei : Verkehrsunfallflucht auf Morbacher Lidl-Parkplatz

Morbach m Montag zwischen 15 und 16 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Am Dreieck in Morbach. Die Fahrerin eines weißen VW parkte ihr Fahrzeug gegenüber des Eingangs zur Lidl-Filiale. Wieder zu Hause angekommen, stellte sie an dem linken hinteren Kotflügel einen Unfallschaden fest.