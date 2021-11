Unfall : Pedelec-Fahrer in Konz schwer verletzt

Pedelec-Fahrer in Konz schwer verletzt

Konz In Konz ist am Mittwochmittag ein Pedelec-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben kam es gegen 13.55 Uhr in Konz in der Straße Konzerbrück zu dem Unfall. Der unerlaubt auf dem Gehweg fahrende Pedelec-Fahrer wich einer sich öffnenden Autotür auf die Straße aus. Infolgedessen stürzte er und zog sich schwere Kopfverletzungen zu, da er keinen Fahrradhelm trug. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zum Schutz vor schweren Kopfverletzungen, einen Fahrradhelm beim Rad-/Pedelec-Fahren zu tragen.