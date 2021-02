Mehrere Stunden Sperrung : Sattelzug verunglückt auf der A1 - Autos stehen stundenlang im Stau (Fotos)

Update Rivenich A1 mit Trümmerteilen übersät, kilometerlanger Stau: Dort ist in Höhe des Parkplatzes Rivenich ein LKW von der Straße abgekommen. Die A1 bleibt wegen der Räumarbeiten mehrere Stunden gesperrt.

Der 40-Tonner ist gegen 10.50 Uhr auf der A1 Richtung Koblenz verunglückt. Nach Zeugenangaben kam er in Höhe des Parkplatzes Rivenich ohne erkennbaren Grund nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug durchpflügte dann regelrecht den Straßengraben und kam letztendlich halb im Graben und halb auf dem Standstreifen stehend zum Stillstand.

Die Fahrbahn war laut Polizei erheblich mit Trümmerteilen übersät. Der Verkehr musste umgeleitet werden, weil die A1 an der Unfallstelle gesperrt werden musste. Die freiwillige Feuerwehr Hetzerath war gegen 12 Uhr damit beschäftigt, den auslaufenden Kraftstoff aufzufangen und zu binden.

Der Unfall führte auf der A1 zu einem mehrere Kilometer langen Stau, in dem Autofahrer mehrere Stunden stecken blieben. Auch gegen 13 Uhr hielt die Sperrung noch an.

Glücklicherweise war kein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt. Da der Sattelzug von einer Spezialfirma geborgen werden muss, bleibt die Richtungsfahrbahn Koblenz zwischen AS Föhren und AS Salmtal noch bis zum Abschluss der Räumarbeiten voll gesperrt.