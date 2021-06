Zwischen Mehring und Reinsfeld : Schwertransporter stellt sich in der Nacht auf A 1 quer – eine Fahrbahn immer noch gesperrt (Fotos und Video)

Schwertransporter stellt sich in der Nacht auf A 1 quer – eine Fahrbahn immer noch gesperrt (Fotos und Video)

Mehring/Reinsfeld Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zum Freitag ein LKW auf der Autobahn zwischen Mehring und Reinsfeld außer Kontrolle.

Der Fahrer eines Schwertransporters hatte Freitag gegen 2.45 Uhr auf der Autobahn A 1 zwischen den Anschlussstellen Mehring und Reinsfeld in Fahrtrichtung Saarbrücken einen Verkehrsunfall. Der mit einem Dumper (Vorderkipper) beladene Tieflader kam laut Polizei aus bislang noch ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr den dortigen Grünstreifen. Dann wurde der Lkw zurück auf die Fahrbahn gelenkt und kollidierte mit der Mitteschutzleitplanke. Der Schwertransport sei quer auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen und habe beide Fahrspuren und den Standstreifen blockiert, meldet die Polizei. Die Schutzplanke wurde laut den Ordnungshütern durch den Aufprall stark beschädigt und ragte auf die linke Spur der Gegenfahrbahn. Fahrzeugteile seien auf beiden Richtungsfahrbahnen verteilt gewesen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden Fahrer und Beifahrer des Lkw laut Polizei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Bis zur Bergung des Lkw wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Saarbrücken an der Anschlussstelle Mehring abgeleitet. In Fahrtrichtung Trier ist im Bereich der Unfallstelle die linke Fahrspur immer noch gesperrt.