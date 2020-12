Blaulicht : Smart und LKW stoßen bei Serrig zusammen

Serrig Ein Smart und ein LKW sind am Montagmorgen auf der B51 bei Serrig zusammengestoßen. Der Fahrer des Smarts wurde ins Krankenhaus eingeliefert, der LKW verlor einige Liter Benzin.

Kurz vor 10 Uhr am Montagmorgen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Smart und einem LKW an der ersten Einfahrt der B51 nach Serrig von Saarburg kommend. Ein 71-jähriger Fahrer eines Smart aus der VG Saarburg-Kell wollte am Ortsausgang Serrig auf die B51 in Richtung Merzig abbiegen.