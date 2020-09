Kollision mit Folgen : Unfall sorgt für Stau auf der B 51 bei Fließem – Drei Verletzte

Fließem Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am Dienstagnachmittag drei Menschen leicht verletzt worden. Ab 16 Uhr waren die B 51 und die Anschlussstelle Bitburg stundenlang gesperrt.

Eine Karawane aus Blech steht am Dienstagnachmittag zwischen der Autobahnabfahrt „Bitburg“ und der Ausfahrt nach Nattenheim. Ab 16.15 Uhr geht auf der B 51 nichts mehr voran. Hunderte, die nach dem Arbeitstag nach Hause wollen, kommen keinen Meter voran. Der Feierabendverkehr steht still auf der meistbefahrenen Straße der Eifel. Der Grund für den Stau ist der Zusammenstoß zweier Autos. Aus bisher ungeklärter Ursache ist eine Fahrerin bei Fließem in den Gegenverkehr geraten und seitlich in ein entgegenkommendes Auto gekracht.

Bei dem Unfall wurden laut Polizei drei Menschen leicht verletzt. Eine der beteiligten Personen sei von einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, die anderen brachte der Rettungswagen in die Klinik, sagt der stellvertretende Kreisfeuerwehrinspekteur Willi Schlöder, der auch selbst am Einsatzort war: „In Lebensgefahr schwebt aber nach meinen Informationen niemand.“ Die Unfallwagen sind hingegen völlig hinüber und blockieren am Nachmittag jeweils eine Spur. Sodass die Polizei bis zur Ankunft des Abschleppautos auch keine Möglichkeit hat, den Verkehr an der Unfallstelle vorbeizuführen. Wer den Stau früh genug bemerkt hatte, konnte noch wenden, Richtung Staffelstein fahren und so die Parallelstraße zur B 51 nutzen. Alle anderen waren bis etwa 18 Uhr zum Warten verdammt.