30 Meter gerutscht : Traktor stürzt im Weinberg an der Mosel ab - 15.000 Euro Schaden

Foto: Polizei

Longen In Longen an der Mosel ist am Montagnachmittag ein Traktor im Weinberg abgestürzt. Das hat die Polizei heute mitgeteilt.

In den Weinbergen über der Ortschaft Longen an der Mosel hat sich am 12. Oktober gegen 16.45 Uhr ein Unfall ereignet. Arbeiter waren in den Weinbergen mit der Traubenlese beschäftigt und nutzten dazu einen Traktor mit einer Seilwinde, um die gelesenen Weintrauben den steilen Weinberg hinaufzuziehen und in den angehängten Leseanhänger zu verladen.

Durch eine Fehlbedienung der Seilwinde und des Traktors machte dieser sich selbstständig und rollte etwa drei Meter rückwärts. Das Gespann rutschte dann den steilen Weinberg hinab, überschlug sich und kam erst nach etwa 30 Metern auf dem Dach zum Liegen.

Zum Unfallzeitpunkt war der Traktor unbesetzt, niemand wurde bei dem Unfall verletzt.

Um ein weiteres Abrutschen des Traktors zu verhindern wurde die Feuerwehr verständigt, welche das Gefährt sicherte, bis eine Spezialfirma das Fahrzeug aus dem steilen Hang ziehen konnte.