Unfall : Vollsperrung der Trierer Schönbornstraße für 1,5 Stunden - LKW kracht gegen Brücke (Fotos)

Update Trier Die Schönbornstraße in Trier ist am Mittwochnachmittag für anderthalb Stunden gesperrt gewesen. Warum dort ein LKW nach einem Unfall aus einer Brückenunterführung abgeschleppt werden musste.

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in Trier in der Kürenzerstraße / Ecke Schönbornstraße an der dortigen Unterführung gekommen. Nach Informationen der Polizei hatte ein Sattelzug offenbar die Höhe völlig falsch eingeschätzt und war mit seinem Gefährt in vollen Tempo gegen die Eisenbahnbrücke gekracht. Dort blieb der LKW samt Aufsatz stecken. Glücklicherweise blieb der LKW-Fahrer unverletzt. Ein Teil seiner Ladung wurde dabei jedoch zerstört.