Heute Morgen : 19-Jähriger verunglückt auf B50 neu zwischen Longkamp und Wittlich – Strecke war gesperrt

Update Longkamp/Wittlich Ein 19-jähriger Autofahrer hatte am Donnerstagmorgen auf der B50 neu zwischen Longkamp und Wittlich einen Unfall. Die Straße war in Fahrtrichtung Wittlich gesperrt.

(cmo) Unfall im Berufsverkehr: Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagmorgen, 5. Januar, gegen acht Uhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der B50 neu zwischen Longkamp und Wittlich schwer verunglückt. Der Fahrer aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Wittlich kam laut Polizeibericht „aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die angrenzende Böschung und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Hierbei überschlug sich der Wagen mehrfach, bis er auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam“. Nach Angaben der Polizeiautobahnstation Schweich konnte sich der Fahrer selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurde aber mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.