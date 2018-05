Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 22-jähriger Autofahrer hat am Samstag gegen 23.30 Uhr unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. Er war auf der L 27 aus Richtung Bleckhausen kommend in Richtung Schutz unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und kollidierte zunächst mit der Leitplanke und dann mit der Böschung. Am Auto entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinfluss, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.