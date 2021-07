Polizei sucht Zeugen : Unfall verursacht und geflüchtet: Polizei ermittelt

Bongard/Nohn (red) Die Polizei sucht den Fahrer eines kleinen dunklen Wagens, der am Mittwoch, 14. Juli, nach einem Unfall auf der L 70 geflüchtet ist. Gegen 19 Uhr war er von Bongard kommend in Richtung Nohn unterwegs.

In einer Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn, auf der ein anderer Autofahrer unterwegs war. Dieser lenkte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, seinen Wagen nach rechts, kam auf den unbefestigten Seitenstreifen und rutschte in den Graben. Der Fahrer blieb unverletzt, am Auto entstand Sachschaden. Der Verursacher fuhr in Richtung Nohn davon.