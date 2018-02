später lesen Kollision Unfall wegen Straßenglätte: Fünf Autos kollidieren in Waldrach - Fußgänger verletzt FOTO: Agentur Siko / TV FOTO: Agentur Siko / TV Teilen

In Waldrach hat sich nach bisherigen Agaben ein Unfall ereignet, bei dem fünf Autos beteiligt waren. Die Autos kollidierten gegen 7.30 Uhr miteinander. Zwei rutschten in den Zaun an der Kirche. Ein Mensch wurde verletzt. Von Agentur Siko und MRA