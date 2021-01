Polizei bittet um Hinweise : Unfall zwischen Daun und Darscheid verursacht und geflüchtet

Daun/Darscheid Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht nach einem Fahrer, der einen anderen Fahrer von der Straße abgedrängt haben soll und dann geflüchtet ist.

Die Polizei Daun sucht einen Fahrer, der am Freitag, 15. Januar, nach einem Unfall auf der B 257 zwischen Daun und Darscheid geflüchtet ist. Gegen 21 Uhr soll er in Höhe des THW auf glatter Straße mit hoher Geschwindigekeit einen Wagen überholt haben. Dann soll er so knapp davor eingeschert sein, dass dessen Fahrer, um eine Kollision zu verhindern, nach rechts ausweichen musste und mit aufgehäuftem Schnee oder dem hohen Bordstein kollidierte.