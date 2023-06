Von der Straße abgekommen Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Zu dem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr. Nach Informationen der Polizei befuhr ein Motoradfahrer die Kreisstraße, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und in die angrenzende Böschung geschleudert wurde. Dabei wurde er schwer verletzt. Er wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion und das DRK mit Notarzt aus Wittlich.