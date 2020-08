Polizei : Transporter touchiert und einfach weitergefahren

Foto: dpa/Carsten Rehder

Tawern (red) Auf der Kreisstraße 112 zwischen Mannebach und Tawern hat es am Donnerstag kurz nach 6 Uhr einen Unfall gegeben. im Begegnungsverkehr. Ein Ford Transit war in Richtung Tawern unterwegs, als der Fahrer eines entgegenkommenden weißen Transporters zu weit in Richtung Fahrbahnmitte geriet und mit dem linken Außenspiegel mit dem linken Außenspiegel des entgegen kommenden Transporters kollidierte.

