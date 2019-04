Zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer kam es am Donnerstag gegen 12.25 Uhr auf der K 25. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus der VG Gerolstein von Strohn kommend in Richtung Mückeln.

Als sie nach links abbiegen wollte, übersah sie einen 51-jährigen Motorradfahrer aus der VG Wittlich-Land, der in der Gegenrichtung fuhr. Der Motorradfahrer versuchte noch auszuweichen, was ihm nicht ganz gelang. Durch die Kollision kam der Mann zu Fall und zog sich eine Schnittwunde am Bein und mehrere Prellungen am Oberkörper zu. Der Motorradfahrer musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, glücklicherweise, ohne dass schwerste Verletzungen diagnostiziert wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.