Kontrolle über Auto verloren : Zwei Verletzte nach Unfall in der Vulkaneifel

Niederehe/Heyroth Bei einem Unfall zwischen Niederehe und Heyroth sind zwei Männer verletzt worden. Sie waren mit ihrem Sportwagen im Straßengraben gelandet.

Auf der K 59 zwischen Niederehe und Heyroth (Kreis Vulkaneifel) hat es am Freitagabend, 9. September, gegen 19.45 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Nach Informationen der Polizei fuhren zwei junge Männer in einem Audi Sportcoupé von Niederehe kommend in Richtung Heyroth, als sie am Ende einer Rechtskurve die Kontrolle verloren, dann nach links kamen, sich mehrfach drehten und etwa nach einhundert Meter im Straßengraben zum Stehen kamen.