Unfall : Weißer Audi nach Unfallflucht gesucht

Newel Auf der L 42 zwischen Butzweiler und Newel hat es am Mittwoch gegen 9.15 Uhr einen Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gegeben.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr laut Polizei ein unbekannter Unfallverursacher die Straße mit einem weißen Audi, bei dem es sich vermutlich um einen A 3 handelt, in Richtung Butzweiler. Er schnitt eine scharfe Linkskurve, sodass das entgegenkommende Auto in den Straßengraben ausweichen musste. An diesem Fahrzeug entstand Sachschaden. Es musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht