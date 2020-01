Polizei : Unfallauto mit Kran geborgen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Boxberg (red) Ein 29 Jahre alter Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Adenau war am Mittwoch kurz nach 18 Uhr auf der Bundesstraße 410 von Dreis-Brück in Richtung Kelberg unterwegs. Wenige Kilometer nach dem Autobahnanschluss Kelberg kam ihm in einer Rechtskurve ein silberner PKW entgegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken