Unfallflucht am Kölkerberg

Ein Verkehrszeichen mit Bake ist laut Polizei auf der Mittelinsel in der Straße Kölkerberg, Höhe Borwiesenstraße, beschädigt worden. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Der Unfall habe sich in der Zeit von Sonntag bis Montag, 9 Uhr, ereignet.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 06503/91510 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de