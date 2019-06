Manderscheid (red/iro) Die Polizei Wittlich sucht Zeugen einer Unfallflucht. Ein 54-Jähriger hatte sein Auto, Marke Mitsubishi, am Sonntag gegen 17 Uhr auf dem Patientenparkplatz auf dem Grundstück der Eifelklinik geparkt.

Als er am Montag gegen 18 Uhr wieder zu seinem Auto kam, war dieses an der Fahrerseite zerkratzt. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.