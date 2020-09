Konz : Anhänger hatte BIT-Kennzeichen

Konz Auf dem Parkplatz am Schwimmbad Konz ist am Freitag zwischen 13.15 und 14.50 Uhr ein silberfarbener Mercedes-Benz an der Fahrertür beschädigt worden. Vermutlich wurde der Wagen durch ein Fahrzeug mit großem Anhänger und BIT-Kennzeichen beschädigt, der zuvor auf dem Parkplatz abgestellt war.

Der Verursacher flüchtete.